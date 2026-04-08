Nel calcio italiano, il nome di un ex attaccante del Milan torna a essere al centro dell’attenzione dopo una serie di prestazioni deludenti da parte dell’attuale rosa. Durante la sua carriera, ha segnato numerosi gol con la maglia rossonera, contribuendo a vittorie importanti. Ora, i dati relativi alle sue stagioni migliori vengono confrontati con le criticità dell’attuale attacco del club, che fatica a trovare un giocatore con continuità realizzativa.

Mentre il Milan attuale fatica a trovare un attaccante da doppia cifra costante, i numeri di un bomber del passato tornano prepotentemente alla ribalta. Carlos Bacca rimane, ancora oggi, l’attaccante più prolifico del Diavolo nel periodo che va dal 2015 a oggi. Arrivato a Milano nell’estate del 2015 dal Siviglia, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Milan: Bacca, il re silenzioso

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