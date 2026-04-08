Milan Allegri cambia modulo? Ecco l’idea per rilanciare l’attacco

In vista delle prossime partite, l’allenatore del Milan sta valutando una modifica tattica scegliendo di passare dal tradizionale 3-5-2 a un modulo più offensivo. La decisione arriva dopo alcune prestazioni che hanno sollevato dubbi sulla capacità dell’attacco di essere più incisivo. La scelta mira a rafforzare la fase offensiva della squadra, senza ancora ufficializzare quale schema verrà adottato.

Milan, puoi cambiare modulo, ma con i termini giusti. In questo finale di stagione, ir sosonerié potrebbero effettuare un cambio modulo, a patto che sia per uno più offensivo. Il 3-5-2, come tutti abbiamo potuto vedere, non sta rendendo più come all'inizia: ha migliorato di molto la fase difensiva, ma ha penalizzato, e non di poco, l'attacco rossonero. I rossoneri, infatti, con il 4-3-3 sono molto più pericolosi e offensivi, basti pensare al match contro il Torino prima della sosta. Il club di via Aldo Rossi, sta, infatti, valutando questo 'stravolgimento' tattico. Una delle ipotesi più probabili è quella di inserire Pulisic e Leao sugli esterni, con Gimenez come punta centrale, mentre Fullkrug e Nkunku resteranno in panchina per subentrare poi a partita in corso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Cremonese-Milan, ‘no’ al cambio modulo. Ma forse Allegri cambierà il suo attaccoAllegri, infatti, non dovrebbe passare al 4-3-3, nonostante molti osservatori abbiano iniziato a chiederlo nelle ultime settimane.

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