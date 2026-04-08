Milan Accommando | Liberali ha talento ma è troppo leggero Comotto? Molto intelligente però…

Orazio Accommando ha commentato le recenti prestazioni di due giovani promesse del settore, sottolineando che uno di loro mostra talento ma sembra ancora troppo leggero, mentre l’altro si distingue per intelligenza, anche se potrebbe avere bisogno di più solidità. Le sue osservazioni si concentrano sulle caratteristiche individuali dei talenti emergenti, senza entrare nel merito di dettagli specifici o di eventuali future prospettive.

Due dei talenti più interessanti cresciuti a Vismara negli ultimi anni sono senza dubbio Christian Comotto e Mattia Liberali, il primo in prestito allo Spezia, mentre il secondo è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro. Orazio Accommando, esperto di calciomercato, ne ha parlato nell'ultimo appuntamento con il podcast 'Tutti in the box'. Di seguito, le sue parole. Su Liberali: "Il dubbio secondo me ingiustificato ma purtroppo il calcio ormai va in quella direzione è dato dalla struttura fisica perché o sei un fuoriclasse tipo Wirtz, Foden, sta gente qua, o rischi di pagare. È il discorso dei giocatori di talento, cosa che è Liberali, ma è troppo leggero". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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