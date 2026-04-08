Durante un’intervista andata in onda il 7 aprile, l’attrice ha condiviso alcuni ricordi della sua giovinezza, parlando di episodi che definisce “trasgressioni”. Tra questi, ha ricordato momenti vissuti con un gruppo di amici, che includevano azioni considerate fuori dagli schemi, come alcuni furti legati a spostamenti tra negozi. La narratrice ha descritto questi eventi con un tono rilassato, senza approfondire motivazioni o dettagli ulteriori.

Micaela Ramazzotti, dalla Gazza ladra della nonna ai ‘colpi’ alla Rinascente a Belve. Tra i momenti più sorprendenti dell’intervista a Belve del 7 aprile, Micaela Ramazzotti ha raccontato con tono leggero alcuni episodi legati alla sua adolescenza, definendoli apertamente “trasgressioni”. Rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, l’attrice ha ricordato che da bambina prendeva piccoli oggetti preziosi alla nonna (dal crocifisso alle fedi), scherzando sul fatto che potesse esserci una “gazza ladra”. Un racconto che resta nel registro dell’ironia e del ricordo, senza alcuna enfasi. Gli episodi nei negozi: “Una trasgressione divertente”. Ramazzotti ha poi parlato anche di episodi avvenuti da più giovane, quando insieme ad alcune amiche capitava di prendere oggetti nei grandi magazzini, come la Rinascente o Coin. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Micaela Ramazzotti racconta a Belve la ‘trasgressione’ che spiazza tutti: ‘Eravamo una banda’

Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il videoMicaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2.

“Non siamo amiche”: Micaela Ramazzotti racconta la Bruni Tedeschi a Belve (con imitazione esilarante)Micaela Ramazzotti, ospite a Belve, ha affrontato con la consueta schiettezza il suo rapporto con la collega Valeria Bruni Tedeschi.

Temi più discussi: Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: Mancanza d'amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia - Il video; Micaela Ramazzotti a Belve: Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui; Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzata; Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: Ero disprezzata, meglio non sposarsi.

Micaela Ramazzotti a Belve : «Il matrimonio con Paolo Virzì? Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui»L’attrice, ospite della prima puntata della nuova stagione del format, riapre anche i capitoli più dolorosi della sua vita. Quanto alla lite con l’ex marito, «è stata una brutta figuraccia» ... vanityfair.it

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzataAl via su Rai2 la settima stagione di Belve. Nella prima puntata, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri tra carriera, infanzia e fine del matrimonio con ... huffingtonpost.it

I primo ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma x.com

A Belve Micaela Ramazzotti ha parlato della famigerata lite in strada con Paolo Virzì, di due anni fa, ma anche del loro sodalizio artistico. "Lui mi deve ringraziare perché ha fatto i film più belli con me" - facebook.com facebook