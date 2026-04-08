La primavera si fa sentire con temperature superiori alla media, secondo le previsioni meteo. Fino a venerdì, l’anticiclone africano continuerà a interessare l’Italia, mantenendo condizioni di tempo stabile e caldo. Le temperature registrate saranno in linea con i valori tipici di fine maggio, dopo un periodo di attesa più lungo del previsto. La situazione atmosferica resta stabile grazie alla presenza dell’alta pressione che domina sulla penisola.

Dopo essersi fatta desiderare a lungo, la primavera sembra aver ingranato la marcia. Come risulta dalle ultime previsioni meteo, almeno fino a venerdì l’anticiclone africano continuerà a dominare sull’Italia, portando temperature sopra la media e in linea sui valori tipici di fine maggio. Nel weekend atteso un lieve peggioramento del meteo, con le temperature che si allineeranno alla media del periodo, passando dagli attuali 25-26°C a 20°C. Meteo, la primavera ingrana la marcia. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “il tempo si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull’Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po’ di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, la primavera ingrana la marcia e fino a venerdì farà segnare temperature sopra la media

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