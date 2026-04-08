Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per giovedì 9 e venerdì 10 aprile sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 aprile. I dati indicano le condizioni atmosferiche previste per i due giorni, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici delle temperature o delle precipitazioni. La comunicazione si rivolge ai cittadini per informarli sulle previsioni meteorologiche imminenti.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 9 e venerdì 10 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “l'Italia è interessata da una configurazione a Omega. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

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Sole e caldo in tutta Italia: le previsioni meteo di mercoledì 8 aprile -> https://tinyurl.com/335syu8h - facebook.com facebook

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