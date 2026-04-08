Metal e ’salute’ psichedelica Al Bloom si sperimenta con energia

Una band italiana nota per le sue sperimentazioni musicali e miscele di generi torna a esibirsi dal vivo. La formazione ha una lunga storia nel panorama musicale, riconosciuta per aver unito nel proprio sound elementi di rock progressivo, jazz, metal e punk. La recente esibizione presso il locale Bloom ha visto la band proporre brani che mescolano sonorità energiche e atmosfere psichedeliche, attirando l’attenzione del pubblico.

Il ritorno di una band italiana leggendaria, amata per le sue sperimentazioni e contaminazioni fra i generi, capaci di fondere rock progressive, jazz, metal e punk. E poi un mini-festival all’insegna del metal più violento, con 3 gruppi che si muovono tra grindcore, black metal e post-hardcore. E ancora, una serata dedicata al mondo delle sostanze psichedeliche, che oggi in Occidente stanno tornando al centro dell’attenzione scientifica come strumenti terapeutici nel campo della salute mentale. Concerti e dibattiti per una settimana al Bloom di Mezzago. Il centro multiculturale di via Curiel comincerà giovedì alle 21 con l’incontro dal... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metal e ’salute’ psichedelica. Al Bloom si sperimenta con energia Giovanni Zinni sul senso unico in via Ranieri: «Nessun pasticcio. Quando si sperimenta, si sperimenta»ANCONA – L’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni commenta così il senso unico in via Ranieri praticato in via sperimentale: «Nessun pasticcio su via... Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al BloomUna trascinante brass street band, che rilegge i brani dance anni ‘90 in una travolgente versione da fanfara.