Mercati rispondono con entusiasmo alla tregua Più cauti i leader di governo

I mercati finanziari hanno mostrato una reazione positiva alla notizia di una tregua, con gli indici che hanno registrato un aumento significativo. Tuttavia, i rappresentanti governativi hanno adottato un atteggiamento più prudente, senza esprimere entusiasmo o entusiasmo eccessivo. La notizia ha suscitato un certo ottimismo tra gli investitori, mentre le autorità politiche hanno mantenuto un atteggiamento più cauto nelle dichiarazioni ufficiali.