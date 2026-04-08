Mercati rispondono con entusiasmo alla tregua Più cauti i leader di governo
I mercati finanziari hanno mostrato una reazione positiva alla notizia di una tregua, con gli indici che hanno registrato un aumento significativo. Tuttavia, i rappresentanti governativi hanno adottato un atteggiamento più prudente, senza esprimere entusiasmo o entusiasmo eccessivo. La notizia ha suscitato un certo ottimismo tra gli investitori, mentre le autorità politiche hanno mantenuto un atteggiamento più cauto nelle dichiarazioni ufficiali.
I mercati rispondono con entusiasmo alla tregua, più cauti invece i leader di governo. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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