Menù degustazione a La Roccola

A La Roccola è disponibile un menù degustazione dedicato alla primavera euganea. Tra le proposte, si trovano antipasti con affettati e delizie provenienti dall’orto. I primi piatti includono un risotto alle erbette dei Colli Euganei e fettuccine agli asparagi bicolore. Per i secondi, sono offerti uno rollè di coniglio con patate dorate e una tagliata di manzo.

Primavera a La Roccola. Un menù degustazione per gustare la primavera euganea.AntipastoI nostri affettatiLe nostre delizie dall’orto alla tavolaPrimiRisotto alle erbette dei Colli EuganeiFettuccine agli asparagi bicoloreSecondiRollè di coniglio con spicchi di patate dorateTagliata di manzo agli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Primavera a La Roccola, il menù degustazione del sabato“Primavera a La Roccola”, un weekend all’insegna del gusto, tra sapori autentici, i nostri vini e il piacere di vivere la primavera immersi nella... Primavera a La Roccola, il menù degustazione di domenica“Primavera a La Roccola”, un weekend all’insegna del gusto, tra sapori autentici, i nostri vini e il piacere di vivere la primavera immersi nella... Temi più discussi: Pasqua al ristorante per 6,2 milioni di clienti | Trionfano la tradizione e i menù degustazione - FIPE; 2 milioni di persone in lista d'attesa per Alchemist. 'Servo 50 piatti, ma hanno un senso: noi pieni'; Primavera a La Roccola, il menù degustazione di domenica 29 marzo 2026; Menu alla carta o degustazione? Il ristorante oggi deve stare nel mezzo. Menù degustazione e tradizione trainano la domanda: Pasqua al ristorante per oltre 384mila toscaniFIRENZE - Almeno un toscano su dieci (10,5%) sceglierà di trascorrere la Pasqua 2026 al ristorante, per un totale di oltre 384mila clienti e un volume di ... piananotizie.it LA PRIMAVERA DA CAINO INIZIA DALL’ORTONews - Da Caino la primavera segna un momento di rinascita che si riflette direttamente in cucina. Ortaggi, formaggi freschi e primizie dialogano con i grandi cla - Redazione James ... jamesmagazine.it La curiosità riguarda quest'anno il ritorno del menu degustazione, scelto dal 52,6% dei ristoratori, su più portate, a un prezzo medio di 72 euro. Per il 47,4% dei locali menù alla carta: una formula che si rivela strategica in un periodo di attenzione alle spese, p - facebook.com facebook