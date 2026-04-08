Meloni spieghi i rapporti tra il clan Senese e Fratelli d’Italia invece di prendersela coi giornali

Recentemente sono state sollevate domande sui legami tra alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e membri del clan dei Senese. Le richieste di chiarimenti sono state accompagnate da accuse di insulti e sberleffi rivolti ai giornalisti che hanno sollevato queste questioni. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale, con richieste di spiegazioni più precise sui rapporti tra politica e organizzazioni criminali.

Le domande sollevate sugli strani rapporti tra pezzi grossi di Fratelli d'Italia e membri del clan camorrista dei Senese meritano molto di più di insulti e sberleffi ai giornalisti e ai giornali che le hanno poste. E Giorgia Meloni, anche in ragione della sua storia politica, è la prima che non può fare finta di niente. 🔗 Leggi su Fanpage.it La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti... Delmastro si è dimesso, la svolta dopo la bufera sui rapporti col clan SeneseIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, si è dimesso. Temi più discussi: Meloni e la foto con il pentito: Mio impegno contro la mafia cristallino. Schlein: Chiarisca; Caro amico ti schivo. Come si complica il rapporto di Meloni con Trump; Meloni su foto con pentito Senese: 'Mio impegno contro mafia coerente'; Schlein: Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese. Meloni spieghi i rapporti tra il clan Senese e Fratelli d’Italia, invece di prendersela coi giornaliLe domande sollevate sugli strani rapporti tra pezzi grossi di Fratelli d’Italia e membri del clan camorrista dei Senese meritano molto di più di insulti e sberleffi ai giornalisti e ai giornali che ... fanpage.it Meloni furiosa sul caso Amico: Fango e attacchi politici. Scontro totale con la stampaGiorgia Meloni è infuriata dopo la pubblicazione di un selfie del 2019 — scattato durante un evento in vista delle elezioni europee — che la ritrae accanto a Gioacchino Amico, pentito del clan Senese ... tg.la7.it La macchina del fango si è attivata contro Giorgia Meloni, ma curiosamente non tocca mai il versante opposto. Allora, visto che siamo arrivati a questo punto… la sinistra ci spieghi queste foto. - facebook.com facebook Ma cosa deve aver mai fatto Cingolani per ché il governo lo voglia defenestrare da @Leonardo_IT in pieno scenario di guerra Almeno Meloni lo spieghi, visto oltretutto che la società è quotata. x.com