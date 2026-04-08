Il conflitto in Medio Oriente ha ripercussioni sulla scena politica nazionale, mentre il governo si trova a fronteggiare le conseguenze senza un’efficace alleanza di supporto. Il premier, isolato nella gestione delle crisi, cerca di mantenere la stabilità economica e energetica del paese, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione internazionale. La mancanza di alternative politiche evidenzia la complessità del momento e la difficoltà di risposte tempestive.

Da un giorno all’altro, senza una ragione fondata, è cambiato nella gente il polso della situazione italiana, al di là della guerra, di Trump e dei carburanti. Oggi il tema e il giudizio corrente, la domanda che ti fanno o la risposta che si danno in tanti è: ma la Meloni durerà fino a fine legislatura, si dimetterà di sua volontà, sarà costretta a farlo, ce la farà a resistere a questa ripida discesa di consensi e previsioni (che spesso si coincidono)? Per chi si fosse sintonizzato solo ora con lo spirito del tempo o chi si fosse allontanato solo un paio di settimane dall’Italia, non capirebbe il perché del cataclisma e del capovolgimento:... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni senza alternative: dopo di lei, c’è il deserto

L'assessore Guido Guidesi: "Dopo le Olimpiadi niente cattedrali nel deserto. Bene Meloni, ma si ricordi dell'autonomia. Se Vannacci se ne va non mi dispiace"L'assessore lombardo allo Sviluppo economico: "I Giochi daranno visibilità internazionale a territori come la Valtellina".

Temi più discussi: Meloni senza alternative: dopo di lei, c’è il deserto; Meloni finita nel pantano pensa alla legge elettorale; Meloni ‘sfida’ le opposizioni, riferirà in Parlamento il 9 aprile: i punti chiave del Governo; Consigli non richiesti | Le cose che Elly Schlein dovrebbe fare, ma non farà.

Salario minimo, le proposte alternative di Meloni: oggi l'incontro con le opposizioniAlle 17 il vertice a Palazzo Chigi con i leader di minoranza (ma senza Renzi). La premier punta a un ddl a settembre contro lavoro nero, contratti pirata e sgravi per chi adegua vecchi contratti ... ilfoglio.it

Crosetto alla Camera: Non siamo in guerra, rispettiamo accordi su basi USA, Meloni attacca la stampa dopo foto con pentito dei SeneseLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni con la crisi energetica e il conflitto in Iran: oggi il ministro della Difesa Crosetto ha tenuto alla Camera ... fanpage.it

Dal video al distributore alle difficoltà attuali: come la battaglia contro le accise è diventata un boomerang per il governo Meloni - facebook.com facebook

Schlein: «Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese» x.com