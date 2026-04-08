Il governo ha inviato un rappresentante negli Emirati Arabi Uniti per discutere di approvvigionamenti di petrolio, in un momento in cui il settore energetico attraversa una fase di turbolenze. La visita, definita come una missione rapida, si inserisce in un quadro di tensioni e polemiche legate alle fonti energetiche e alle strategie di approvvigionamento. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati ottenuti durante l'incontro.

Giorgia Meloni ha visitato gli Emirati Arabi Uniti per stabilizzare l’approvvigionamento di petrolio in un periodo di forte instabilità energetica. La missione, nata dalla necessità di rispondere allo sconcerto causato dal conflitto tra Usa e Iran avvenuto circa trenta giorni fa, mira a garantire che le forniture di idrocarburi non subiscano interruzioni. Il viaggio di Stato non era stato programmato originariamente, ma è diventato essenziale a causa del repentino peggioramento degli equilibri geopolitici. Sebbene i dettagli tecnici di eventuali patti non siano pubblici, le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro suggeriscono un esito positivo della visita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni salva il petrolio: missione flash tra crisi e polemiche

Crisi e petrolio, blitz di Giorgia Meloni nel Golfo: missione per rafforzare la sicurezza energetica nazionaleLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è appena giunta a Gedda, in Arabia Saudita , per una missione istituzionale nei Paesi del Golfo .

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Non è riforma #leggeElettorale che ci salva. #Meloni, maggioranza e opposizione pensino a dare risposte credibili a shock energetico. messa molto male #Trump #Hormuz #Iran @La_Prealpina x.com

La recente ondata di dimissioni basterà a salvare il governo Meloni O non si ripercuoteranno su di esso come le tessere di un domino a cascata Così immagina la situazione Eugenio Saint Pierre. - facebook.com facebook