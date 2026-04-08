Meloni nel mirino per una foto | tra scandalo e multe smart working

La premier è finita al centro di una polemica dopo la pubblicazione di una foto risalente al 2019. Nel frattempo, il governo sta discutendo di nuove regole per lo smart working e si susseguono le preoccupazioni riguardo all’allarme nucleare in Medio Oriente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, mentre le autorità si confrontano sulle implicazioni politiche e legali delle immagini e delle nuove normative.

La premier Giorgia Meloni è al centro di una disputa politica per un’immagine del 2019, mentre il governo affronta l’irrigidimento delle norme sullo smart working e l’allarme nucleare in Medio Oriente. Un vecchio scatto fotografico scattato durante un incontro di Fratelli d’Italia nel 2019 ha riacceso le tensioni tra Palazzo Chigi e le opposizioni. La foto ritrae la Presidente del Consiglio insieme a Gioacchino Amico, figura chiave dell’operazione Hydra e considerata legata al clan Senese. Giorgia Meloni ha respinto le accuse definendo l’episodio come un tentativo di screditarla con attacchi basati sulla malafede. Ha precisato che migliaia di persone richiedono selfie e che il suo contrasto verso le organizzazioni mafiose è costante e trasparente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni nel mirino per una foto: tra scandalo e multe smart working Smart working: l’informativa diventa penale, rischio arresto e multeDa oggi, 7 aprile 2026, entra in vigore una nuova normativa per le Pmi che trasforma l’obbligo di fornire l’informativa sulla sicurezza ai lavoratori... Smart working, multe fino a 7.500 euro e arresto: i nuovi obblighiSmart working, si cambia: dal 7 aprile 2026 i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi informativi sulla sicurezza arrivano sanzioni penali e... Temi più discussi: I meloniani feriti accelerano sulle poltrone delle partecipate. Nel mirino i vertici di Leonardo; Studio Aperto: Gli Uffizi nel mirino degli hacker Video; Scritte minacciose a Bologna: nel mirino Meloni e Lepore; Nazionale, dall’interrogazione parlamentare ad Abodi: Gravina nel mirino. Governo, Meloni nel Golfo per il petrolio: l’Italia chiede tassa Ue su extraprofitti energiaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Conte-Piantedosi e il viaggio nel Golfo della premier, che ha incontrato l'emiro del Qatar ... fanpage.it Meloni nel Golfo Persico, missione in Arabia, Emirati e Qatar. Il nodo degli approvvigionamenti energetici e le misureLa presidente del Consiglio vola a Gedda: in due giorni incontrerà i principali leader dell'area e visiterà oltre all'Arabia Saudita anche Emirati Arabi e Qatar ... roma.corriere.it Meloni furiosa sul caso Amico: “Fango e attacchi politici”. Scontro totale con la stampa https://tg.la7.it/politica/meloni-caso-amico-fratelli-italia-mafia-polemica-07-04-2026-255191 - facebook.com facebook Schlein: «Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese» x.com