Meloni in Parlamento | tra rilancio interno e sfida a Israele

Domani mattina, alle 9, e nel primo pomeriggio, alle 13, il primo ministro interverrà rispettivamente alla Camera e al Senato per fornire aggiornamenti sull’attività del governo. La giornata si svolge in un momento di attenzione sulle questioni nazionali e internazionali, con il capo del governo che affronterà temi legati al rilancio interno e alle questioni di politica estera. La presenza delle due comunicazioni è stata annunciata ufficialmente.

Giorgia Meloni si appresta a presentarsi domani, mercoledì 8 aprile 2026, davanti alla Camera alle ore 9 e al Senato alle ore 13 per un’informativa sull’azione del governo. L’intervento avviene dopo una pesante battuta d’arresto registrata in sede referendaria poco più di due settimane fa. La premier intende utilizzare questo spazio per ridefinire la propria immagine politica, puntando su temi di politica estera e dossier interni come il lavoro e la sicurezza. L’obiettivo è rilanciare l’operato dell’esecutivo mentre si avvicina la chiusura della legislatura, cercando di consolidare un primato di durata per il proprio governo. Il discorso, che dovrebbe protrarsi per circa un’ora, è stato rifinito minuziosamente con il supporto dello staff. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni in Parlamento: tra rilancio interno e sfida a Israele Rilancio governo dopo il referendum. Meloni: road map in Parlamento il 9 aprileTornare in Parlamento dopo il referendum e rilanciare l'azione dell'esecutivo in vista della parte finale della legislatura. Giustizia al voto: Meloni sfida il Parlamento con un referendumIl governo Meloni è al lavoro per un grande referendum volto a dare agli italiani un "giudice terzo". Temi più discussi: Settimana di fuoco per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi; Governo, tanti i decreti in Parlamento: rallenta la legge elettorale; Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Crisi Iran?energia, Meloni domani in Aula: appello all’unità e scenari per consumi e smart working. Governo Meloni, legge elettorale rallenta per i tanti decreti in Parlamento: quali sonoLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, legge elettorale rallenta per i tanti decreti in Parlamento: quali sono ... tg24.sky.it Cosa dirà Meloni in ParlamentoGiovedì 9 aprile la presidente del Consiglio svolgerà un'informativa sia alla Camera che al Senato. La leader di Fratelli d'Italia dovrà rispondere ai suoi avversari politici dopo la sconfitta al refe ... today.it Dopo le polemiche per la pubblicazione del selfie di Giorgia Meloni e Gioacchino Amico, le rivelazioni del presunto referente del clan senese continuano a surriscaldare il clima politico. #ANSA - facebook.com facebook #Meloni: condanna per l’attacco al convoglio italiano in #Libano, #Israele dovrà chiarire x.com