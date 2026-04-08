L'amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo ha ricevuto un finanziamento di 222.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La somma sarà destinata al rinnovo degli arredi degli asili nido e delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio. L’obiettivo è migliorare gli spazi dedicati ai bambini, aggiornandoli con nuove dotazioni. La cifra rappresenta una parte significativa dei fondi destinati alle strutture scolastiche comunali.

L’amministrazione di Melito di Porto Salvo ha ottenuto un finanziamento di 222.000 euro tramite il PNRR per rinnovare gli arredi degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. L’annuncio, arrivato l’8 aprile 2026, punta a potenziare i servizi educativi per i bambini tra 0 e 6 anni. L’investimento si concentrerà specificamente sul Polo dell’Infanzia situato in via Crotone e via Turati. In queste sedi verranno introdotti elementi d’arredo progettati secondo standard pedagogici moderni, con l’obiettivo di rendere gli spazi più sicuri, funzionali e inclusivi. Il progetto non prevede l’acquisto di semplici mobili, ma l’integrazione di strumenti didattici capaci di stimolare l’autonomia e la creatività dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melito: 222mila euro PNRR per rivoluzionare asili e scuole nido

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