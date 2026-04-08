Medvedev umiliato da Berrettini a Monte Carlo | 6-0 6-0 e sfogo clamoroso il pubblico impazzisce
Durante il torneo di Monte Carlo, il tennista italiano ha vinto in modo netto contro il russo, con un risultato di 6-0 in entrambi i set, in appena 51 minuti di partita. Il punteggio ha suscitato reazioni tra il pubblico presente, mentre il giocatore italiano ha espresso uno sfogo pubblico dopo la conclusione dell'incontro. La sfida ha segnato una vittoria significativa per l'azzurro nel torneo di aprile.
Masterclass di Berrettini a Monte-Carlo: l'azzurro rifila un doppio 6-0 a Medvedev in soli 51 minuti di gioco. Blackout totale del russo tra racchette spaccate e fischi del pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Berrettini ha dato 6-0 6-0 a Medvedev, a Monte Carlo: il tennis è uno sport assurdoUno, Matteo Berrettini, stava per lasciare la top 100 devastato da una lunga catena di infortuni.
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Montecarlo dove è in corso il torneo di tennis penso sia la località di mare più brutta che ci sia. Grattacieli e palazzoni che da pochi metri dall’acqua si arrampicano sulla montagna in molti altri luoghi sarebbero l’emblema dell’abusivismo edilizio x.com