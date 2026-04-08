Medvedev umiliato da Berrettini a Monte Carlo | 6-0 6-0 e sfogo clamoroso il pubblico impazzisce

Durante il torneo di Monte Carlo, il tennista italiano ha vinto in modo netto contro il russo, con un risultato di 6-0 in entrambi i set, in appena 51 minuti di partita. Il punteggio ha suscitato reazioni tra il pubblico presente, mentre il giocatore italiano ha espresso uno sfogo pubblico dopo la conclusione dell'incontro. La sfida ha segnato una vittoria significativa per l'azzurro nel torneo di aprile.