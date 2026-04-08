Il deputato comunica che il blocco delle targhe per la Provincia del Medio Campidano sta per essere rimosso. La decisione, annunciata come imminente, dipende ora dalla firma del Capo dello Stato. La questione riguarda le immatricolazioni di veicoli nella zona, che sono rimaste sospese per un certo periodo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi esatti per l’attesa atto formale.

Il deputato Salvatore Deidda ha annunciato che il blocco delle immatricolazioni per la Provincia del Medio Campidano è prossimo alla risoluzione, in attesa della firma finale del Capo dello Stato. L’intervento mira a sbloccare una situazione burocratica che paralizza le attività economiche locali e i servizi amministrativi. L’iniziativa nasce dalla necessità di superare l’impasse legata all’attribuzione della sigla automobilistica ufficiale. Senza questo codice, gli uffici della motorizzazione civile e il Pubblico Registro Automobilistico non possono aggiornare i propri archivi né procedere con nuove registrazioni di veicoli. Salvatore Deidda, insieme a Gianni Lampis, ha sollecitato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare risposta alle richieste di amministratori e imprenditori del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Campidano: sbloccano le targhe, ora attesa la firma del Quirinale

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