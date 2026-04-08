Weston McKennie ha firmato un nuovo contratto con la Juventus. Dopo essere arrivato dal Texas, il centrocampista è passato dall'essere un elemento marginale a diventare un punto fermo della squadra sotto la guida di Luciano Spalletti. La firma sul contratto conferma il suo ruolo all’interno del club e la volontà di continuità tra le parti. La trattativa si è conclusa con successo, consolidando la presenza del giocatore in rosa.

Weston McKennie, mediano della Juventus, ha recentemente rinnovato il suo contratto dopo essere diventato un elemento chiave per Luciano Spalletti, raccontando la sua evoluzione da giocatore emarginato a pilastro del centrocampo. L’americano ha vissuto una trasformazione radicale a Torino. Dopo un periodo di buio in cui sembrava escluso dai piani tecnici, è tornato a essere un uomo di fiducia di Luciano Spalletti, consolidando la sua posizione in squadra con una firma ufficiale sul nuovo accordo contrattuale. Il percorso di McKennie non è stato lineare. Il calciatore ha ricordato le difficoltà affrontate durante le selezioni giovanili negli Stati Uniti, dove l’esclusione dalle convocazioni lo aveva portato spesso a dubitare delle proprie capacità e della possibilità di raggiungere i vertici del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McKennie, dal Texas al riscatto Juve: firma il nuovo contratto

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