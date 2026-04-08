Da diversi anni, una coppia formata da un cantante noto e dalla sua compagna ha condiviso la vita insieme. Dopo aver deciso di sposarsi due anni fa, si vocifera ora che stiano aspettando un bambino. La notizia circola da fonti vicine e avrebbe già suscitato entusiasmo tra i loro fan. Nessuna conferma ufficiale è arrivata ancora dai diretti interessati.

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri sono legati da molti anni e soltanto due anni fa hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio. Le nozze sono state celebrate l’8 giugno 2024 a Borgo della Rocca, in provincia di Pavia, con una cerimonia in chiesa seguita da una lunga festa tra parenti e amici. Un matrimonio molto raccontato sui social dagli invitati, tra dettagli romantici e atmosfere festose. E non poteva mancare la musica degli Zero Assoluto: tra i momenti più condivisi, anche l’esibizione sulle note di Per dimenticare, quasi la colonna sonora non ufficiale della festa. Matteo Maffucci aveva chiesto a Benedetta Balestri di sposarlo nel 2021, durante un viaggio a Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matteo Maffucci e Benedetta Balestri presto genitori? L’indiscrezione sul primo figlio in arrivo

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