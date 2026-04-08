Matteo Lepore viaggio negli Usa | delibera secretata chi ha incontrato Esplode il caso a Bologna

A Bologna si accende il dibattito dopo la diffusione di notizie sul viaggio negli Stati Uniti del sindaco, con una delibera segretata riguardante le spese sostenute. Fratelli d’Italia ha sollevato dubbi sulla provenienza dei fondi e sugli incontri avvenuti durante il soggiorno. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla trasparenza dell’amministrazione comunale.

Chi ha pagato il viaggio americano di Matteo Lepore? A Bologna esplode un altro caso e Fratelli d'Italia punta il dito sul sindaco del Partito democratico. Lepore negli Stati Uniti ha incontrato il sindaco anti-Trump di Minneapolis, Jacob Frey, e assistito al primo concerto del tour di Bruce Springsteen. Di fronte alle accuse di FdI. il primo cittadino dem ha reagito in maniera piuttosto stizzita: "Non mi pare una novità che Fratelli d'Italia faccia polemica: dovrebbero farsi un esame di coscienza, credo, sulla guerra che in questo momento il loro alleato Trump sta portando avanti, mettendo in difficoltà le famiglie italiane", sono le sue parole a margine della conferenza stampa di presentazione dei progetti per il decoro del centro storico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Lepore, viaggio negli Usa: delibera secretata, chi ha incontrato. Esplode il caso a Bologna Viaggio di Lepore negli Usa. FdI: "Verificheremo su ogni euro speso"Fratelli d’Italia attacca il sindaco di Bologna Matteo Lepore per il suo viaggio negli Usa dove starebbe partecipando ad alcune manifestazioni... Bufera sul viaggio di Lepore negli Usa dai sindaci dem. FdI: “Gita pagata dai cittadini?”Cinque giorni tra Washington, Baltimora, Minneapolis e New York: la “gita americana” del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, così come l’ha definita... Temi più discussi: Lepore arriva a New York. FdI: Chiarisca le spese; Viaggio di Lepore negli Usa. FdI: Verificheremo su ogni euro speso; Lepore negli Usa: Polemiche strumentali, Fratelli d'Italia dovrebbe farsi un esame di coscienza; Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica Fatevi un esame di coscienza. Viaggio di Lepore negli Usa. FdI: Verificheremo su ogni euro spesoFratelli d’Italia attacca il sindaco di Bologna Matteo Lepore per il suo viaggio negli Usa dove starebbe partecipando ad alcune manifestazioni anti-polizia ... ilgiornale.it Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica Fatevi un esame di coscienzaPolemica sul viaggio oltreocano del primo cittadino: Cavedagna accusa, Lepore difende la missione tra incontri istituzionali e cooperazione internazionale ... bolognatoday.it Il sindaco Matteo Lepore presenta il piano del Comune che guarda già ai prossimi cinque anni tra interventi immediati e programmati: «Aumentiamo anche i punti di erogazione di acqua e in una trentina di strade torneremo alla pavimentazione storica. Un nuc - facebook.com facebook Le scritte oltraggiose e le minacce contro il sindaco Matteo Lepore, apparse sulla sede del Partito Democratico di Bologna, sono un fatto gravissimo che va condannato senza ambiguità. I sindaci sono ogni giorno in prima linea e nessuna intimidazione può es x.com