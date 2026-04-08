Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo | Una delle mie migliori partite di sempre

Da oasport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini ha sconfitto Daniil Medvedev in modo netto, con un risultato di 6-0, 6-0 in 49 minuti durante il torneo di Montecarlo. La vittoria ha permesso al tennista italiano di avanzare agli ottavi di finale del prestigioso evento Masters1000. Questo risultato è stato commentato dallo stesso giocatore come una delle sue migliori partite di sempre. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis a livello internazionale.

Si fa fatico a crederlo. Matteo Berrettini ha sbalordito il mondo del tennis con un risultato che ha travolto il numero 10 del ranking, Daniil Medvedev, per 6-0, 6-0 in soli 49 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso Masters1000 di Montecarlo. L’azzurro, entrato in tabellone con una wild card, si è dimostrato spietatamente efficace contro un Medvedev fuori condizione sotto tutti i punti di vista. È la prima volta che il russo perde una partita a livello di circuito ATP senza aver vinto un game. “ Penso sia stata una delle migliori prestazioni della mia vita “, ha detto Berrettini. “ Credo di aver sbagliato solo tre colpi in tutto il match e non è facile contro un giocatore di grande intelligenza tennistica come Daniil. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: “Una delle mie migliori partite di sempre”

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