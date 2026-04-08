Matteo Berrettini avrà due partite in un giorno a Montecarlo | situazione non ideale E il doppio impegno a Roma…

Giovedì 9 aprile, Matteo Berrettini si prepara a disputare due partite a Montecarlo, con inizio alle 11.00 sul Court des Princes contro il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale del torneo di singolare. Poco dopo, nel programma diurna, è previsto anche un impegno nel doppio a Roma, che potrebbe complicare la gestione degli sforzi in un giorno già molto intenso. La sua giornata si preannuncia quindi particolarmente impegnativa.

Matteo Berrettini sarà atteso da un impegnativo giovedì 9 aprile: alle ore 11.00 scenderà in campo sul Court des Princes per affrontare il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale del torneo di singolare e successivamente (terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Court EA de Massy, dopo un riposo ragionevole) affiancherà Andrea Vavassori negli ottavi del torneo di doppio contro la coppia composta dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten. Due partite in un giorno non sono mai l’ideale, soprattutto considerando i diversi problemi fisici che hanno spesso attanagliato il romano nelle ultime stagioni: visti i precedenti, sarebbe importante limitare i minuti i tempi e provare a risparmiarsi il più possibile per farsi strada sulla terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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