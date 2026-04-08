Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale nel torneo di Montecarlo senza perdere nemmeno un game. Si tratta di un risultato estremamente raro nella storia dei Masters 1000, con pochi precedenti simili. La prestazione del tennista italiano ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti, considerando anche la difficoltà di mantenere una vittoria così netta nel torneo più importante del circuito.

Una statistica curiosa e singolare. Matteo Berrettini è protagonista di una situazione con pochissimi precedenti nella storia dei Masters 1000. Di cosa si tratta? L’azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Monte-Carlo Masters non solo senza perdere set, ma addirittura senza concedere alcun game agli avversari. Un dato frutto di circostanze particolari, ma anche dei meriti evidenti del tennista romano. Nel primo turno del “1000” monegasco, infatti, Berrettini si è imposto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 4-0: appena quattro giochi disputati, prima che un problema fisico costringesse l’iberico al ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini agli ottavi di Montecarlo senza perdere alcun game! Quante volte è accaduto in un Masters 1000

Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’oraUn ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell’Atp Montecarlo 2026, terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6.

DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game.

Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 4-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: romano eliminato dopo 3 ore, avrà tempo per Montecarlo!; Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Atp Montecarlo 2026, Berrettini e Vavassori avanzano nel doppio.

Matteo Berrettini agli ottavi di Montecarlo senza perdere alcun game! Quante volte è accaduto in un Masters 1000Una statistica curiosa e singolare. Matteo Berrettini è protagonista di una situazione con pochissimi precedenti nella storia dei Masters 1000. Di cosa si tratta? L’azzurro ha raggiunto gli ottavi di ... oasport.it

DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game. Dopo aver sfruttato il ritiro ... oasport.it

Perché Berrettini ha chiesto scusa a Carlo Verdone In tantissimi ci state scrivendo per avere spiegazioni dopo aver visto la dedica sulla telecamera di Matteo Berrettini a fine gara: "Scusa Carlo V.". Ma cosa c’è dietro questa frase Perché il nostro M - facebook.com facebook

Dopo il doppio 6-0 a Daniil Medvedev, Matteo Berrettini ha un solo pensiero: chiedere scusa a Carlo Verdone, che di recente aveva raccontato l'amicizia che lo lega al tennista russo x.com