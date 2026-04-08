Mattarella | ‘tensioni internazionali creano insicurezza tra cittadini’

Il presidente ha commentato come le tensioni tra nazioni e i conflitti attuali abbiano ripercussioni sulla stabilità interna di diversi Paesi, inclusa la propria. Secondo quanto riferito, le violenze tra Stati e le tensioni globali contribuiscono a creare un senso di insicurezza e disorientamento tra i cittadini. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento in cui le questioni internazionali sono al centro dell’attenzione pubblica.

“Le tensioni internazionali, i conflitti in corso, le violenze fra gli Stati si riverbano anche sulla vita interna dei vari Paesi e anche nel nostro trasferiscono insicurezza, disorentamento. Le forze dell’ordine sono chiamate a rassicurare, ad essere un punto di tranquillità, per i nostri concittadini. E’ quello che la Polizia di Stato fa, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, in un sistema che riceve riconoscenza di apprezzamento da parte dei nostri concittadini”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘tensioni internazionali creano insicurezza tra cittadini’ Mattarella: “Gravi tensioni internazionali, richiamo severo alla responsabilità”ROMA – “Il contesto globale, caratterizzato da continue tensioni e aggressioni che hanno travolto stabilità, sicurezza, con gravi attacchi ai diritti... Funtana Meiga nel buio: guasti all’illuminazione e cinghiali creano insicurezza per residenti e automobilisti.Il buio cala su Funtana Meiga, una frazione di Cabras, e con esso aumenta la preoccupazione dei residenti, costretti a convivere con un’illuminazione... Mattarella: tensioni internazionali creano insicurezza tra cittadiniRoma, 8 apr. (askanews) – Le tensioni internazionali, i conflitti in corso, le violenze fra gli Stati si riverbano anche sulla vita interna dei vari Paesi e anche nel nostro trasferiscono insicurezza ... askanews.it Mattarella: tensioni internazionali creano insicurezza tra cittadini, forze dell’ordine una rassicurazioneIl presidente riceve al Quirinale delegazione della polizia, guidata dal prefetto Pisani, per il 174esimo anniversario fondazione ... askanews.it