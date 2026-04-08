Mattarella Buonfiglio | Grazie Presidente lei è stato uno di noi

Il presidente della Repubblica ha incontrato un rappresentante di una squadra sportiva, al quale ha rivolto parole di gratitudine, affermando che il suo ruolo lo ha fatto sentire parte di un gruppo. Un portavoce della squadra ha dichiarato che si sentivano onorati di partecipare all’evento e che si sono impegnati a non deludere le aspettative in una sfida considerata storica.

Sud, sviluppo e competitività: le sfide sul tavolo. Incontro promosso da Confindustria Caserta Telethon, sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. A Napoli torna la Walk of Life Roma, 8 apr. (askanews) – “Siamo onorati di essere qui. Avevamo davanti una sfida epocale, gareggiavamo in casa, non volevamo fare brutta figura”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio incontranto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della riconsegna del tricolore dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Oggi – prosegue – siamo qui con gioia, soddisfazione e orgoglio di essere qui a riportare la bandiera e a dire che abbiamo fatto un buon lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sanremo: Pausini, 'grazie Mattarella, noi facciamo musica non guerra'Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Volevo ringraziarla a nome di tutti noi cantanti: lei ha detto che la musica anche popolare, pop, italiana, rappresenta...

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Argomenti più discussi: Brignone: Mattarella mi disse che ci contava, grazie alla gente per tutta l'energia; Buonfiglio, presidente del Coni: Bosnia-Italia? Mi meraviglio che la federazione internazionale consenta di giocare in questi stadi.

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Mattarella, gli azzurri: Grazie Presidente per la sua vicinanzaRoma, 8 apr. (askanews) – Gli alfieri italiani hanno restituito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella le bandiere tricolori che hanno sfilato durante le cerimonie inaugurali e finali dei G ... askanews.it

Il presidente Lombardi: interventi realizzati grazie accordi con Rfi impegnata per la Napoli - Bari #Benevento - facebook.com facebook