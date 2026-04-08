Mattarella Abodi | Una bandiera impreziosita dai risultati

Il presidente della Repubblica ha commentato positivamente la partecipazione italiana ai recenti Giochi, sottolineando l’impegno e i risultati raggiunti dagli atleti. Il ministro dello sport ha espresso gratitudine per il modo in cui la squadra ha rappresentato il paese in questa occasione. Durante l’incontro, sono state condivise riflessioni sui successi sportivi e sull’importanza delle infrastrutture per il settore. La cerimonia si è svolta a Roma, con la presenza di diverse autorità.

Roma, 8 apr. (askanews) – “Siamo veramente onorati di come avete rappresentato l’Italia ai Giochi. Con la consegna delle bandiere il presidente Mattarella ha affidato a voi i sentimenti degli italiani” lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenendo al Quirinale alla Cerimonia della riconsegna del tricolore dopo le Olimpiadi invernali. “Estendiamo – ha detto – questa gratitudine ai tecnici e a tutti i volontari. Restituiamo una bandiera impreziosita dai vostri risultati e dai vostri sentimenti, speriamo possano diventare uno strumento di emancipazione culturale, in un contesto di cronaca devastante. Speriamo che possano essere un esempio per la società” L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Si parla di: Oggi, al Quirinale, la Cerimonia di riconsegna della Bandiera al Capo dello Stato Sergio Mattarella.

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