L’HCMV Varese Hockey ha convocato i partner e i sostenitori in un incontro presso i locali della Elmec. L’obiettivo è stabilire una strategia di crescita che si basi sulla collaborazione e sul supporto di più soggetti, evitando di affidarsi a singoli mecenati. La riunione ha coinvolto diverse figure del settore e si è concentrata sulla definizione di iniziative condivise per rafforzare la squadra e il progetto sportivo.

L’HCMV Varese Hockey ha riunito partner e sostenitori presso i locali della Elmec per definire una strategia di crescita basata sulla solidità relazionale e il sostegno diffuso. L’incontro, coordinato da Marcello Vitella e proposto da Yop, ha messo in luce come il progetto dei Mastini Varese superi l’ambito agonistico per diventare un motore di sviluppo territoriale. Il cuore del dibattito è stato il valore della comunità. La forza della squadra non risiede solo nei risultati sul ghiaccio, ma in un intreccio che coinvolge imprese, famiglie e volontari. Questa rete di supporto è stata identificata come la componente responsabile di almeno il 50% della tenuta dell’intero progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mastini Varese: il piano per crescere senza singoli mecenati

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Hockey, Mastini Varese: stop alla serie vincente del Caldaro, 1-0 e nuove speranze per la squadra di casa.I Mastini di Varese hanno conquistato una vittoria significativa contro il Caldaro, imponendosi per 1-0 in una partita combattuta e ben giocata.

Si parla di: We Are Mastini, il nuovo modo di vivere l’Hockey Varese su Facebook. Del Grande: Un gruppo per tutti.

Mastini Varese, una rete che vale più del risultato: Insieme siamo una forzaLa storia dei Mastini Varese racconta molto di più di una vicenda sportiva. È la vita di una comunità, una rete di imprese, partner, famiglie e sostenitori che negli anni ha contribuito a far crescere ... varesenews.it

Hockey, i Mastini di Varese rilanciano dopo due anni all'asciutto: «Ci siamo confermati competitivi»Donald Trump direbbe: «Make Varese great again». La Varese in questione è quella dell’hockey su ghiaccio, nel 2023 autrice dell’en plein con titolo e Coppa Italia nell’Italian Hockey League, la lega ... milano.corriere.it