Un politico commenta gli attacchi contro la premier, definendoli aggressivi e caratterizzati da congetture ardite. Rileva che si verificano esasperazioni mediatico-politiche che, a suo avviso, non sono convincenti e che distolgono dalla strategia elettorale. Sottolinea inoltre che un campo largo, composto da molte forze, potrebbe ridurre le possibilità di vittoria. La sua analisi si concentra sulle dinamiche di campagna e sui toni adottati dai vari schieramenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Una miscela di eccessi, attacchi aggressivi, congetture ardite e rigurgiti di giustizialismo: sulla premier Meloni vedo esasperazioni mediatico-politiche che non mi convincono e da cui prendo le distanze: così il campo largo restringe le possibilità di vincere. Avevo avvertito dopo la vittoria al referendum: no ad ubriacature e impeti imprudenti che spesso hanno tradito la sinistra”, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella in una nota. “In passato a dire il vero la premier non ha brillato certo per moderazione e non ha risparmiato nulla in termini di irruenza comunicativa. Ma ora questa tentazione di rendergli pan per focaccia o superarla di slancio addirittura, è assurda e controproducente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Vedo attacchi aggressivi su Meloni e rigurgiti di giustizialismo, eccessi non pagano: campo largo così non vince”

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