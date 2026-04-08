Un nuovo libro riapre il caso sulla morte di Masaccio, il pittore toscano scomparso all’età di 27 anni. La pubblicazione analizza i dettagli della sua scomparsa e presenta elementi finora poco noti riguardo alle circostanze che circondarono la sua morte. La vicenda rimane avvolta nel mistero, senza che siano stati chiariti i motivi o gli autori di un evento che ha lasciato un segno nella storia dell’arte.

Chi ha ucciso il giovane Masaccio, colui che a soli 27 anni aveva già realizzato capolavori capaci di aprire l’età del Rinascimento, facendo dei suoi affreschi nella Cappella Brancacci della chiesa del Carmine, quella che Benvenuto Cellini chiamerà "la scuola del mondo"? Di certo si sa solo che Tommaso di Ser Giovanni di Mòne di Andreuccio Cassài, nato il 21 dicembre 1401 a San Giovanni Valdarno, morirà a Roma nell’estate del 1428, probabilmente avvelenato. A riaprire un cold case di sei secoli fa, è il professor Alessandro Masi, storico dell’arte e giornalista, oltre che segretario della Società Dante Alighieri, col suo libro "L’opera perfetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Masaccio, morte senza verità. Il libro di Masi riapre il caso

Omicidio di Alcamo Marina: il libro di Luca riapre il caso tra depistaggi e verità nascoste a Vibo e Reggio.Vibo Valentia e Reggio Calabria saranno prossimamente tappe di presentazione per “L’ultima spiaggia”, l’opera del giornalista Lucio Luca che...

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