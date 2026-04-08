Marzamemi accoltellamento di un 24enne a Pasqua | presi i presunti aggressori

A Marzamemi, nel Siracusano, due persone sono state identificate e denunciate in seguito a un episodio di accoltellamento avvenuto la sera di Pasqua. L'evento ha coinvolto un giovane di 24 anni, che ha riportato ferite da arma da taglio. Le autorità hanno avviato le indagini e hanno individuato i presunti autori dell'aggressione.

Sono stati identificati e denunciati due presunti responsabili dell’accoltellamento avvenuto a Marzamemi, nel Siracusano, la sera della domenica di Pasqua. Le indagini del commissariato di polizia di Pachino hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due uomini trentenni, accusati di lesioni personali pluriaggravate. I fatti risalgono alla serata del 5 aprile: nel corso di una lite esplosa tra la folla della movida, i due avrebbero aggredito un ventiquattrenne di Noto prima a mani nude, poi con un coltello a serramanico, procurandogli ferite al busto, alla schiena e alla coscia. Il giovane è stato medicato con numerosi punti di sutura presso il Pronto Soccorso di Avola. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Marzamemi, accoltellamento di un 24enne a Pasqua: presi i presunti aggressori Lite finisce nel sangue a Marzamemi, 24enne accoltellato ripetutamente in strada: fermati due uominiDue trentenni sono stati denunciati per lesioni personali pluriaggravate a seguito di una violenta lite avvenuta a Marzamemi (Siracusa) nella serata... Leggi anche: Arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto al corteo per Askatasuna Temi più discussi: Lite e accoltellamento a Pasqua a Marzamemi, il sindaco: Più controlli; Pasqua violenta nel cuore della movida: giovane accoltellato a Marzamemi; Pachino, A Marzamemi la Pasqua finisce a coltellate: un ventenne ricoverato in ospedale; Marzamemi, rissa e accoltellamento: ferito un ventenne. L'accoltellamento di Pasqua a Marzamemi, identificati e denunciati i due aggressoriSono stati identificati e denunciati due presunti responsabili dell’accoltellamento avvenuto a Marzamemi, nel Siracusano, la sera della domenica di Pasqua. siracusa.gds.it Accoltellamento di Pasqua, denunciati due giovani. In arrivo anche il Daspo WillySono bastate poche ore agli investigatori della Polizia di Stato per risalire ai presunti autori dell’accoltellamento di Pasqua a Marzamemi. Lo scorso 5 aprile, nei pressi della Balata – luogo frequen ... siracusaoggi.it Lite e coltellate a Pasqua: 2 denunce Aggressione a Marzamemi... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook