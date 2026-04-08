L’Avis di Martina Franca ha annunciato che domenica 12 aprile 2026 si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue. L’iniziativa mira ad aumentare le scorte di sangue disponibili nella zona, coinvolgendo i cittadini in un gesto di solidarietà. La raccolta si svolgerà in un apposito centro allestito per l’occasione, con orari che saranno comunicati dall’associazione.

L’Avis di Martina Franca organizza una giornata dedicata alla donazione del sangue domenica 12 aprile 2026 per potenziare le riserve sanitarie locali. L’iniziativa mira a raccogliere il sostegno della cittadinanza attraverso un gesto di solidarietà capace di salvare numerose vite umane. La mobilitazione per l’appuntamento del 12 aprile si inserisce in una strategia di supporto costante al sistema sanitario. L’associazione sottolinea come il contributo individuale rappresenti un elemento determinante per aiutare chi si trova in condizioni di necessità. desidera partecipare, è possibile richiedere ulteriori dettagli contattando i numeri 0804838730 oppure 3938792736. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martina Franca: donare il sangue il 12 aprile per salvare vite

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