Marketing fortunoso la Nutella conquista lo spazio | il precedente di Burger King su FIFA grazie a una squadra minore inglese

Recentemente si sono verificati due episodi di marketing fortunoso che hanno attirato l’attenzione globale. Una campagna ha portato la Nutella nello spazio, mentre un’altra ha visto Burger King comparire in un evento di FIFA grazie a una squadra minore inglese. Questi casi sono stati oggetto di discussione sui social e sui media, evidenziando come eventi casuali possano influenzare la visibilità dei marchi.

Nutella nello spazio e Burger King su FIFA: due esempi di marketing fortunoso tra viralità globale e dinamiche del gaming. Un barattolo che fluttua, qualche secondo di video e una reazione immediata: milioni di visualizzazioni. La Nutella nello spazio non è solo una curiosità riuscita bene. È un caso quasi perfetto di esposizione non pianificata, di quelle che nessuna campagna può garantire a priori. La scena arriva dalla capsula Orion, missione Artemis 2 (la missione che ha riportato l’umanità ad un passo dalla Luna, a 54 anni da Apollo 17). Il barattolo di Nutella gira in assenza di gravità, passa vicino agli astronauti, resta lì abbastanza da diventare riconoscibile. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Marketing fortunoso, la Nutella conquista lo spazio: il precedente di Burger King su FIFA (grazie a una squadra minore inglese) L’intelligenza artificiale di Burger King ora controlla se i dipendenti dicono grazie e per favoreUn assistente vocale basato su IA entra nei ristoranti americani della catena: tra efficienza operativa e analisi delle parole di cortesia, la... Il CEO di McDonald’s mangia (perplesso) il nuovo hamburger: Burger King trasforma il video in una gagLa storica competizione tra i giganti del fast food mondiale si è arricchita di un nuovo capitolo mediatico, trasformando un contenuto istituzionale... Ferrero stringe accordi con KFC e Burger King: i fast food lanciano gelati alla NutellaAccordi a stelle e strisce per Ferrero, evidentemente volenterosa di rafforzare la propria presenza nel mondo della ristorazione veloce fuori casa o, se non parlate l’impomatatissima lingua dei ... dissapore.com Ferrero insieme a Kfc e Burger King lancia i nuovi gelati alla NutellaFerrero ha stretto una partnership con Kfc e Burger King che, a partire da luglio 2023, inseriranno nei loro menù alcuni nuovi gelati con topping alla Nutella. Il gruppo, che nel 2017 aveva già ... affaritaliani.it