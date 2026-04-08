Mark Blundell | il bonus mancato e il salto folle verso la F1

Mark Blundell, nato a Londra l’8 aprile 1966, ha recentemente compiuto 60 anni. La sua carriera si è caratterizzata per aver rifiutato un ruolo tecnico in Williams, decisione che ha influenzato il suo percorso professionale. Invece, ha deciso di perseguire il sogno di gareggiare con la Brabham, lasciando da parte un possibile bonus e una stabilità. La scelta ha portato a un cambio di direzione nella sua esperienza nel mondo delle competizioni motoristiche.

Mark Blundell, nato a Londra l’8 aprile 1966, celebra i suoi 60 anni lasciando dietro di sé una riflessione profonda su una scelta di carriera che ha cambiato il suo destino sportivo: il rifiuto di un ruolo tecnico in Williams per inseguire il sogno di correre con la Brabham. Il percorso del pilota britannico è iniziato nel mondo delle due ruote prima di approdare alle monoposto nel 1984. In quel periodo ha conquistato due titoli nella Formula Ford, sebbene i risultati nelle categorie superiori siano stati altalenanti. La svolta è arrivata con l’endurance e la collaborazione con Nissan. Nel 1990, a bordo della R90CK condivisa con Gianfranco Brancatelli e Julian Bailey, Blundell ha stabilito un record storico nelle qualifiche della 24 Ore di Le Mans, staccando il secondo classificato per sei secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mark Blundell: il bonus mancato e il salto folle verso la F1 Quanti soldi guadagna Dominik Paris con la vittoria a Lillehammer? E il mancato bonus per le finali…Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla tanto amata pista... Leggi anche: Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonata