Marc Marquez preoccupato per la situazione insopportabile di un possibile accordo biennale con Ducati
Marc Marquez ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di un accordo biennale con Ducati, definendola una situazione “insopportabile”. La questione riguarda il contratto tra il pilota e il team, che potrebbe estendersi per due stagioni. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni di questa preoccupazione, né sulla posizione delle parti coinvolte.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez si trova attualmente in una fase critica della sua carriera, poiché non è pronto a impegnarsi in un contratto a lungo termine con Ducati senza una ripresa significativa delle sue prestazioni. La questione che si pone riguarda il futuro nella stagione 2026, un dilemma che potrebbe influenzare profondamente i programmi del team. Dopo una stagione dominata che ha portato alla conquista del titolo nel 2025, ci si aspettava un’estensione del contratto di Marquez come uno dei primi accordi a essere finalizzati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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