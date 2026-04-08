Marc Marquez ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di un accordo biennale con Ducati, definendola una situazione “insopportabile”. La questione riguarda il contratto tra il pilota e il team, che potrebbe estendersi per due stagioni. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni di questa preoccupazione, né sulla posizione delle parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez si trova attualmente in una fase critica della sua carriera, poiché non è pronto a impegnarsi in un contratto a lungo termine con Ducati senza una ripresa significativa delle sue prestazioni. La questione che si pone riguarda il futuro nella stagione 2026, un dilemma che potrebbe influenzare profondamente i programmi del team. Dopo una stagione dominata che ha portato alla conquista del titolo nel 2025, ci si aspettava un’estensione del contratto di Marquez come uno dei primi accordi a essere finalizzati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez preoccupato per la situazione “insopportabile” di un possibile accordo biennale con Ducati.

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