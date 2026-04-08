Cosa: Inaugurazione della mostra personale Quando il suono si fa segno dell’artista Manuela Scannavini, un percorso immersivo tra pittura, video e installazioni.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Sferocromia a Roma, nel suggestivo quartiere di Monteverde Vecchio (Via Ippolito Pindemonte 30b). L’evento di apertura è fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.30.. Perché: Per esplorare un’affascinante sintesi tra diverse discipline, scoprendo come l’astrazione concettuale possa tradurre le invisibili vibrazioni sonore in potenti e tangibili segni visivi.. La primavera culturale capitolina continua a fiorire, confermando Roma come un palcoscenico di primaria importanza per le indagini estetiche più raffinate e contemporanee. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Manuela Scannavini: Il Suono si fa Segno a Roma

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Sinner si allena nell'arena vuota: il suono dei suoi colpi fa impressioneJannik Sinner si sta preparando per affrontare il primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells.