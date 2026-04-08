In un'intervista, l'ex portiere descrive le sue esperienze con allenatori come Conte e Klopp, oltre a ricordare incontri con il campione Del Piero. Racconta momenti vissuti durante la sua carriera, offrendo dettagli sui rapporti con queste figure e sugli incontri con il noto giocatore. La narrazione si concentra sulle interazioni avute in campo e fuori, evidenziando alcuni ricordi significativi legati al suo percorso nel calcio professionistico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il portiere ex Arsenal, Juventus e Liverpool, Alex Manninger, ha condiviso le sue esperienze con importanti allenatori e giocatori come Arsène Wenger, Antonio Conte, Jürgen Klopp, Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero. In una confessione a cuore aperto, ha anche rivelato i motivi per cui il suo primo trasferimento in un club di Serie A si è rivelato un “errore”. All’inizio della sua carriera, Manninger è stato ingaggiato da Arsène Wenger, che aveva assunto la guida dell’Arsenal l’anno precedente. “Mi emoziona ancora pensarci,” ha dichiarato Manninger. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Manninger racconta le esperienze con Conte, Klopp e il “cecchino” Del Piero.

Manninger racconta: «Del Piero mi teneva per ore dopo l’allenamento. Conte mi prese da parte per dirmi…»di Redazione JuventusNews24Manninger: «Del Piero mi teneva per ore dopo l’allenamento.

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Juventus, Manninger a La Gazzetta: Nel calcio moderno mancano figure come Del PieroLe parole di Alex Manninger ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex portiere bianconero racconta il rapporto con i suoi ex compagni. juvenews.eu

Alessandro Del Piero commenta lo spettacolo di Real Madrid-Bayern Monaco in Champions League e si lascia andare a un’amara riflessione sul momento di crisi del calcio italiano - facebook.com facebook

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