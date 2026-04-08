Oggi a Manfredonia si tiene una cerimonia in memoria del maresciallo Francesco Pastore, a distanza di diversi anni dalla sua scomparsa. La manifestazione coinvolge rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che si riuniscono per rendere omaggio alla figura del maresciallo. Durante l’evento, vengono ricordati i momenti salienti della sua carriera e il suo contributo alla comunità locale. La giornata si svolge nel rispetto della sua memoria e del suo impegno.

Cerchiamo di tenere accesa la fiamma del ricordo stando vicino ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, a partire dal padre che è un nostro militare e che è tutt'ora in servizio". Lo ha detto all'ANSA il comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri di Foggia, il colonello Giovanni Capone, partecipando a Manfredonia ad un momento celebrativo in ricordo del maresciallo Francesco Pastore a due anni dalla sua scomparsa avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024. Pastore, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Campagna, nel Salernitano, perse la vita in un incidente stradale lungo la statale 91 insieme al collega l'appuntato Francesco Ferraro: la loro auto di servizio fu travolta da un Suv guidato da un 31enne che morì nei giorni successivi a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia ricorda il maresciallo Francesco Pastore: “Cerchiamo di tenere accesa la fiamma del ricordo”

Manfredonia, l’evento in ricordo del maresciallo Francesco PastoreLa pattuglia su cui viaggiava fu travolta da un SUV guidato da una donna poi risultata positiva ad alcol e sostanze stupefacenti.

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