Manfredi | Siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione del Maradona

Da ilnapolista.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli ha aggiornato sulla fase avanzata dei lavori di riqualificazione dello stadio Maradona durante un intervento a Radio Crc. Ha spiegato che i lavori sono in uno stato molto avanzato e ha fornito dettagli sui progressi effettuati finora. La riqualificazione riguarda l’intera struttura e si sta svolgendo con l’obiettivo di migliorare gli spazi e le funzionalità dell’impianto.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Radio Crc facendo il punto sui lavori di riqualificazione del Maradona. Non è mancato un passaggio sulla cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. Le parole di Manfredi. “Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C’è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi per conferirla anche... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

manfredi siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione del maradona
© Ilnapolista.it - Manfredi: “Siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione del Maradona”

Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli Europei”Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città”Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città” Sindaco Manfredi a Radio Crc CRC:...

Temi più discussi: Napoli promuove il sindaco Manfredi: Ma ora serve uno scatto su traffico, pulizia e bus; Quattro anni di Patto per Napoli, il bilancio di Manfredi: Oggi la città è punto di riferimento politico ed economico; Amministrative Avellino, Petracca: Sul Congresso Pd ci siamo. Campo più largo possibile sul modello Manfredi; Coima, l'sgr che fa capo a Manfredi Catella, lancia un nuovo fondo living con target a 500 mln e ne ha già raccolti 390.

manfredi siamo in unaNapoli promuove il sindaco Manfredi: Ma ora serve uno scatto su traffico, pulizia e busBilancio buono, potrebbe essere ottimo. Per esempio, io vorrei una città più pulita», dice l’attore Massimiliano Gallo. Consiglio di Nicola Ricci, segretario Cgil: «Il sindaco dovrebbe farsi leggere d ... napoli.repubblica.it

manfredi siamo in unaCampania: Manfredi, 'c'è un clima molto positivo sul bilancio'Veniamo da tre settimane di lavoro in Consiglio molto proficue che hanno visto un dibattito e una partecipazione molto ampia sia delle forze di maggioranza che di minoranza. (ANSA) ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.