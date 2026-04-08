Il sindaco di Napoli ha aggiornato sulla fase avanzata dei lavori di riqualificazione dello stadio Maradona durante un intervento a Radio Crc. Ha spiegato che i lavori sono in uno stato molto avanzato e ha fornito dettagli sui progressi effettuati finora. La riqualificazione riguarda l’intera struttura e si sta svolgendo con l’obiettivo di migliorare gli spazi e le funzionalità dell’impianto.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Radio Crc facendo il punto sui lavori di riqualificazione del Maradona. Non è mancato un passaggio sulla cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. Le parole di Manfredi. “Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C’è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi per conferirla anche... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manfredi: “Siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione del Maradona”

Stadio Maradona, Manfredi: “Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli Europei”Giornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città”Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città” Sindaco Manfredi a Radio Crc CRC:...

Temi più discussi: Napoli promuove il sindaco Manfredi: Ma ora serve uno scatto su traffico, pulizia e bus; Quattro anni di Patto per Napoli, il bilancio di Manfredi: Oggi la città è punto di riferimento politico ed economico; Amministrative Avellino, Petracca: Sul Congresso Pd ci siamo. Campo più largo possibile sul modello Manfredi; Coima, l'sgr che fa capo a Manfredi Catella, lancia un nuovo fondo living con target a 500 mln e ne ha già raccolti 390.

Napoli promuove il sindaco Manfredi: Ma ora serve uno scatto su traffico, pulizia e busBilancio buono, potrebbe essere ottimo. Per esempio, io vorrei una città più pulita», dice l’attore Massimiliano Gallo. Consiglio di Nicola Ricci, segretario Cgil: «Il sindaco dovrebbe farsi leggere d ... napoli.repubblica.it

Campania: Manfredi, 'c'è un clima molto positivo sul bilancio'Veniamo da tre settimane di lavoro in Consiglio molto proficue che hanno visto un dibattito e una partecipazione molto ampia sia delle forze di maggioranza che di minoranza. (ANSA) ... ansa.it

SVOLTA STORICA PER LA SAMP! Come spiegato da Il Secolo XIX, Matteo Manfredi, spinto da Joseph Tey, farà un passo indietro lasciando il club blucerchiato e ponendo fine a quella che era diventata una diatriba prolungata con il finanziatore singaporese. - facebook.com facebook

Sampdoria, intesa vicina tra Matteo Manfredi e Joseph Tey: il club resterà all’imprenditore di Singapore x.com