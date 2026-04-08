Negli ultimi giorni si era ipotizzato un malore improvviso o un’intossicazione alimentare come causa della morte di madre e figlia. Tuttavia, le indagini più recenti hanno rivelato che la causa effettiva è un avvelenamento da una sostanza molto rara e altamente tossica. La scoperta ha portato a un nuovo quadro rispetto alle prime ipotesi, lasciando aperti diversi aspetti sulle circostanze e le modalità dell’accaduto.

Per settimane si è parlato di un malore improvviso, forse legato a un’intossicazione alimentare. Ma la verità emersa nelle ultime ore cambia completamente lo scenario: dietro la morte di madre e figlia c’è un avvelenamento da una sostanza rarissima e letale. A fare chiarezza è il racconto di chi ha vissuto quei momenti in prima linea, cercando disperatamente di salvare almeno una delle due vite. Le parole del medico rivelano dettagli che fin dall’inizio avevano fatto sospettare qualcosa di anomalo. A perdere la vita sono state Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. La giovane è morta il 27 dicembre, mentre la madre è deceduta il giorno successivo all’Ospedale Cardarelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figlia morte avvelenate, parla il medico che le curò: cosa si scopre

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"Devo ancora capire, devo imparare una nuova vita. Vivevamo in simbiosi negli ultimi anni, eravamo sempre insieme. Si è spenta piano piano, in una nota per certi versi magica, molto particolare. Mamma è andata via alle 7.30 di mattina, ero arrabbiata e soffe - facebook.com facebook

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