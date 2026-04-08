Un fronte di maltempo ha interessato il Molise, causando il riattivarsi di una maxi-frana a Petacciato. La frana ha provocato l’interruzione di tutti i collegamenti sulla strada principale lungo la costa adriatica. L’evento ha suscitato reazioni di diversità di opinioni in diverse parti del paese. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per valutare i danni e avviare le operazioni di messa in sicurezza.

L'ondata di maltempo ha colpito il Molise riattivando la frana di Petacciato. Ne è seguito il blocco di tutti i collegamenti lungo la dorsale adriatica. Per il ripristino ci vorrà qualche settimana se non qualche mese L’ondata dimaltempodegli scorsi giorni ha colpito ilMolisee ha riattivato lastorica frana di Petacciatoin provincia di Campobasso, provocando il blocco dei collegamenti lungo la dorsale adriatica. Da ieri alle 12:30 è sospesa la ferrovia sulla direttrice adriatica traMontenero e Termoliperché i binari si sono deformati, l’autostrada A14è chiusa e lacircolazione stradaleè deviata su percorsi alternativi (anche a causa delcrollo del ponte sul Trignola scorsa settimana). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo, la maxi-frana in Molise ha diviso l’Italia: mesi per il ripristino

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Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com