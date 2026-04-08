A fine settembre si terrà MAKTEK Eurasia 2026, un evento che si propone di mettere in evidenza il ruolo della Turchia come punto di riferimento per l’industria manifatturiera internazionale. La fiera si svolge in una fase in cui il paese si presenta come un crocevia tra Europa e Asia, sottolineando il suo ruolo di hub strategico per il settore.

MAKTEK Eurasia 2026 aprirà le sue porte entro la fine di settembre, posizionando la Turchia come base manifatturiera strategica tra Europa e Asia. Oltre la metà dello spazio espositivo è stata prenotata in soli 45 giorni dall’apertura delle iscrizioni. L’evento sarà dedicato alle macchine utensili, ai sistemi di produzione digitale e alle tecnologie avanzate per la manifattura. Istanbul — MAKTEK Eurasia 2026 si terrà presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul dal 28 settembre al 3 ottobre 2026, riunendo produttori, fornitori di tecnologia e delegazioni commerciali provenienti da Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale. Organizzato da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - MAKTEK Eurasia 2026 ridisegna gli equilibri dell’industria internazionale con la visione “La Turchia è la chiave”

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