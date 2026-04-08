Mainz 05-Strasburgo Conference League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca la sfida tra Mainz 05 e Strasburgo, valida per i quarti di finale della Conference League. Entrambe le squadre sono considerate outsider in questa competizione e si sfidano per un passaggio in semifinale. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano una partita aperta a ogni risultato.

Due squadre partite come outsider in questa Conference League si affrontano per un posto in semifinale, con lo Strasburgo di O’Neill che è di scena sul campo del Mainz 05. Gli 05er vengono dalla pesante vittoria di Sinsheim che di fatto li manda a +9 dal terzultimo posto in una tranquilla posizione di classifica. Ennesima rimonta salvezza per una squadra che ci ha abituato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDue squadre partite come outsider in questa Conference League si affrontano per un posto in semifinale, con lo Strasburgo di O’Neill che è di scena... Temi più discussi: FSV Mainz 05 vs Strasburgo Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Europa Conference League 09-04-2026; Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Mainz Strasburgo, Conference League: probabili formazioni e pronostico; Pronostico Mainz-Strasburgo 9 Aprile: Andata Quarti Conference League. Conference League 2025-2026: Mainz-Strasburgo, le probabili formazionill Mainz cerca continuità in casa contro uno Strasburgo privo del bomber Panichelli infortunato. Calcio d'inizio alle ore 21 alla Mewa Arena. sportal.it Pronostico FSV Mainz 05 vs Strasburgo – 9 Aprile 2026Il match di UEFA Europa Conference League tra FSV Mainz 05 e Strasburgo si giocherà il 9 Aprile 2026 alle 21:00 al Mewa Arena. Una sfida dal sapore ... news-sports.it CONFERENCE LEAGUE Probabile formazione di Crystal Palace - Fiorentina E voi chi schierereste #acffiorentina #firenze #firenzetv #conferenceleague #crystalpalace - facebook.com facebook Crystal Palace-Fiorentina, dove vedere i quarti di Conference League in tv e streaming #SkySport #SkyUECL x.com