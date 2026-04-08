Mainz 05-Strasburgo Conference League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21:00 si gioca la sfida tra Mainz 05 e Strasburgo, valida per i quarti di finale della Conference League. Entrambe le squadre sono considerate outsider in questa competizione e si sfidano per un passaggio in semifinale. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano una partita aperta a ogni risultato.

Due squadre partite come outsider in questa Conference League si affrontano per un posto in semifinale, con lo Strasburgo di O’Neill che è di scena sul campo del Mainz 05.  Gli 05er vengono dalla pesante vittoria di Sinsheim che di fatto li manda a +9 dal terzultimo posto in una tranquilla posizione di classifica. Ennesima rimonta salvezza per una squadra che ci ha abituato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDue squadre partite come outsider in questa Conference League si affrontano per un posto in semifinale, con lo Strasburgo di O’Neill che è di scena...

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