Un nuovo fascicolo riguardante presunte connessioni tra membri di un partito politico e figure legate alla criminalità organizzata è stato reso pubblico. Il giornalista ha commentato pubblicamente un’immagine che mostra la leader di un partito con un uomo coinvolto in attività illecite. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra alcuni membri del Parlamento e soggetti legati alla criminalità.

Sigfrido Ranucci risponde pubblicamente a Giorgia Meloni dopo l’uscita di un’immagine che ritrae la premier con Gioacchino Amico. Il giornalista sostiene che l’attenzione non debba concentrarsi su una foto, ma sulle infiltrazioni criminali all’interno di Fratelli d’Italia. L’evento centrale è uno scatto realizzato il 2 febbraio 2019 presso l’Hotel Marriott di Milano. In quell’occasione, la presidente del Consiglio appariva accanto ad Amico, che all’epoca ricopriva un ruolo simile a un coordinatore per il partito in territorio lombardo. La questione assume rilievo per il profilo giudiziario dell’uomo. Amico è oggi un collaboratore di giustizia, ma porta con sé condanne definitive per reati di ricettazione e truffa, oltre a legami accertati con il clan dei Senese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia in Parlamento: il dossier shock di Ranucci su Fdi e Meloni

Caso Amico, Ranucci replica agli attacchi di Meloni: “Se non vede il problema dentro Fdi, è grave”. Su La7“Un selfie non vuol dire nulla, ma quello è un selfie fatto con una persona che era lì quel giorno perché introdotta da tempo all’interno di Fratelli...

Fango su Meloni, FdI: “Squallide volgarità su una donna cristallina che ha sempre combattuto la mafia”Le squallide accuse a Giorgia Meloni, per una foto casuale con un dirigente politico che avrebbe rapporti con il clan Sense, fanno registrare la dura...

Argomenti più discussi: Meloni e il selfie con il pentito: Il mio impegno contro la mafia è cristallino; Mafia, Ruotolo: Meloni con Amico non è un semplice selfie, servono risposte convincenti dalla premier; Meloni, il caso del selfie con un uomo dei clan. La premier: squallore, io contro ogni mafia; Meloni e la foto con il pentito: Mio impegno contro la mafia cristallino. Schlein: Chiarisca.

Meloni, il caso del selfie con un uomo dei clan. La premier: squallore, io contro ogni mafiaLo scatto non è agli atti dell'inchiesta Hydra. La replica della presidente del Consiglio: «Esistono decine di migliaia di foto mie con persone che mi chiedono un selfie» ... msn.com

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