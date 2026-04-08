Madonna della Basella | il mistero e la grazia del ritrovamento prodigioso

Una statua religiosa è stata trovata in circostanze considerate miracolose, portando alla nascita di un santuario dedicato. La vicenda coinvolge credenze popolari, apparizioni e segni ritenuti divini. La scoperta ha attirato l’attenzione di fedeli e visitatori, dando avvio a un luogo di culto nato da un episodio che ha suscitato grande interesse. La storia della Madonna della Basella si basa su fatti documentati e testimonianze locali.

La storia della Madonna della Basella e il prodigioso ritrovamento che ha dato origine al Santuario. Un racconto di fede, apparizioni e segni divini. La Madonna della Basella apparve a una giovanissima veggente per annunciarle un segno straordinario: un miracoloso ritrovamento. Le consegnò anche un messaggio profetico per tutti i fedeli. Una forte brinata nella notte tra il 7 e l’8 aprile 1536 devastò la campagna in località Basella di Urgnano, nel Bergamasco. Un ragazzina appena quindicenne anni di nome Marina di Pietro venne inviata dal padre a controllare se il pesante calo delle temperature avesse danneggiato o meno le colture del campo. Marina non poté far altro che constatare la totale distruzione delle coltivazioni: il gelo aveva bruciato tutto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna della Basella: il mistero e la grazia del ritrovamento prodigioso Leggi anche: Madonna di Monte Berico: il segno prodigioso che vince il male diffuso Il mistero della Madonna di Zeitoun: le apparizioni più «ecumeniche» della storiaLa Vergine Maria apparve a una folla di cristiani e musulmani a Zeitoun e portò la pace in un momento di altissima tensione per l’Egitto.