La Maceratese si prepara a un incontro cruciale contro la Recanatese, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe mettere al sicuro la squadra dalla zona playout. Se la formazione riesce a conquistare i tre punti, avrebbe poche possibilità di dover affrontare le ultime partite in condizioni di rischio, anche se la matematica non conferma ancora ufficialmente questa posizione. La gara si svolge in un momento chiave della stagione.

Ecco un turno decisivo: la Maceratese in caso di vittoria contro la Recanatese sarebbe quasi fuori dal rischio playout, anche se senza il conforto della matematica. È quanto pensa l’allenatore Manolo Manoni di un turno che propone anche il match Sora-San Marino, altra sfida molto importante ai fini della salvezza. Domenica all’Helvia Recina - Pino Brizi si giocherà una gara in cui la Maceratese dovrà cercare di vincere, ma assolutamente non dovrà perdere. "I giallorossi – dice Manoni – sul piano difensivo non sono mai stati molto solidi. I biancorossi hanno avuto un cammino altalenante, ma costituiscono una formazione valida, magari adesso sta trovando un maggiore equilibrio che può dare i suoi frutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese al bivio: "Vinci e sei al sicuro"

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