Macerata studentessa di 15 anni investita vicino al terminal bus | ricoverata non è grave

Una ragazza di 15 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava nelle vicinanze del terminal bus di Macerata, nel percorso verso la scuola. Dopo l’incidente, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono considerate gravi. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente.