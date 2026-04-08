Macerata studentessa di 15 anni investita vicino al terminal bus | ricoverata non è grave
Una ragazza di 15 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava nelle vicinanze del terminal bus di Macerata, nel percorso verso la scuola. Dopo l’incidente, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono considerate gravi. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Una studentessa di 15 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un’auto mentre si stava dirigendo a scuola a Macerata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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