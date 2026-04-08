Nonostante le sfide e le continue notizie di critica, il consenso verso Donald Trump si mantiene stabile, attestandosi intorno al 47% ad aprile 2026. Diversi sondaggi mostrano che la sua popolarità tra gli elettori non ha subito significativi cambiamenti negli ultimi mesi, anche se le dinamiche politiche e le indagini giudiziarie continuano a tenere alta l’attenzione sui suoi profili pubblici. La sua base di sostenitori rimane forte, influenzando il quadro elettorale nazionale.

L'analisi della persistenza del consenso di Donald Trump, che ad aprile 2026 si attesta attorno a un solido 47%, solo due punti sotto il dato della sua elezione nonostante le forti turbolenze, richiede di superare le categorie interpretative europee, spesso ancorate a una visione legalista e puramente economica della politica. Secondo il Daily Presidential Tracking di quel Rasmussen Report che nell'ultimo decennio si è distinto come la fonte sondaggista più efficace, Trump gode oggi di un consenso superiore di 6 punti rispetto a Biden nello stesso momento del suo mandato (inizio aprile 2022) ed è quasi in parità con Obama allo stesso punto del secondo mandato (inizio aprile 2014). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Macché tracollo. Ecco perché Donald è ancora al 47%

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