Un nuovo rapporto evidenzia che i portatili Apple si collocano all’ultimo posto nella classifica mondiale sulla facilità di riparazione. I dati, raccolti nel report Failing the Fix 2026, sono stati pubblicati dall’ente di settore e mostrano come i dispositivi della società siano tra i più difficili da riparare tra i modelli analizzati. La situazione si traduce in un peggioramento rispetto alle valutazioni precedenti, lasciando intuire problemi di accessibilità alle riparazioni ufficiali.

Apple chiude l’ultima posizione nel ranking della riparabilità per i computer portatili, secondo i dati del report Failing the Fix 2026 curato dall’U.S. PIRG Education Fund. Il documento analizza dieci modelli di laptop usciti di recente e disponibili nel mercato francese all’inizio dell’anno. Per definire le classifiche, gli esperti hanno utilizzato l’indice francese, che valuta l’accesso ai pezzi di ricambio, i costi dei componenti e la disponibilità delle guide tecniche. Mentre ASUS domina la classifica con un punteggio di B+, Apple si posiziona all’ultimo posto con un voto di C-. La situazione per la casa della mela è ancora più penalizzante nel settore degli smartphone, dove ha ottenuto un risultato di D-. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook impossibili da riparare: Apple crolla nel ranking globale

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