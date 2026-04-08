Matteo Berrettini è stato protagonista di un servizio fotografico in cui ha mostrato il contenuto del suo borsone oversize firmato BOSS. Il tennisman ha aperto la valigia, rivelando gli oggetti che porta con sé durante i viaggi e gli allenamenti. La scena è stata catturata e condivisa da GQ Italia, che ha sottolineato come gli articoli presenti siano stati scelti dai propri editor senza influenze esterne.

A nessuno piace vincere facile, eppure è andata così a Matteo Berrettini che ieri ha battuto in poco più di 30 minuti Roberto Batista Agut sul campo centrale dell'ATP di Montecarlo. Ci ha provato lo spagnolo, si è preso un medical time out, ma niente, i dolori al collo lo hanno bloccato nel gioco e si è dovuto ritirare. Spalancando le porte del secondo turno al nostro Matteo, che oggi alle 11 se la vedrà con Daniil Medvedev. Tutta un'altra storia. A non cambiare, invece, sarà il look del tennista romano, che ieri si è presentato in campo in BOSS verde-nero, con due borsoni in spalla: quello HEAD che contiene le racchette e un secondo, firmato BOSS, che ha subito attirato la nostra curiosità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ma che cosa mette Matteo Berrettini nel suo borsone oversize BOSS?

Highlights Berrettini-Bublik 6-4 6-4: Matteo vince e convince, ma che fatica!Un super Matteo Berrettini vince contro Bublik (6-4 6-4) a Miami: il kazako è in grandissima forma, ma l'italiano passa a suon di ace e giocate sotto...

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Montecarlo, Berrettini vuol infrangere il tabù Medvedev: Me la gioco, ma sarà dura. Cobolli, insidia BlockxMontecarlo, per Berrettini l'esame Medvedev: nei precedenti è sotto 3-0. Mi sento in fiducia, spero di potermela giocare bene. Cobolli per la continuità. sport.virgilio.it

ATP Montecarlo, Berrettini: Medvedev? Lui si è ritrovato, ma io sono caricoTennis - Interviste, Italiani | L’azzurro supera il primo turno in appena 21 minuti dopo il ritiro di Bautista Agut: fiducia, condizione e voglia di tornare protagonista sulla terra. All’orizzonte la ... ubitennis.com

Big Clash at Monte Carlo! Who will win this exciting second-round battle for Matteo Berrettini for Daniil Medvedev Two completely different styles… power vs precision! Who are you backing in this matchup Drop your vote and predictions b - facebook.com facebook

#Tennis #Montecarlo Matteo Berrettini n. 90 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.85, ripescato come lucky loser, costretto al ritiro per un problema fisico. Ora dovrà vedersela con il russo Medved x.com