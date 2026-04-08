Lutto a Tirano | muore Donato Lucini pilastro del foro di Sondrio

A Tirano si piange la scomparsa dell’avvocato Donato Lucini, nato nel 1943, considerato un punto di riferimento nel foro di Sondrio. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua lunga carriera e il ruolo importante nella comunità locale. La notizia si diffonde tra amici e professionisti del settore, che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

L’avvocato Donato Lucini, nato nel 1943, è scomparso lasciando un vuoto significativo nella comunità di Tirano. Le esequie si terranno oggi alle ore 14.30 presso la parrocchiale di San Martino. La notizia è stata diffusa dai familiari, nello specifico dalla moglie Maria e dai figli Giada e Teo. Il messaggio della famiglia descrive il suo percorso come un’esistenza vissuta appieno, nonostante il dolore profondo che accompagna il distacco. Il cordoglio è ampio e coinvolge diverse istituzioni locali. Stefania Stoppani, in qualità di sindaco, ha fatto capo all’amministrazione comunale e al Gruppo Officina Tirano per esprimere il proprio rammarico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lutto a Tirano: muore Donato Lucini, pilastro del foro di Sondrio Leggi anche: "Una vita pienamente vissuta". Addio all’avvocato Donato Lucini Bagnolese in lutto: addio a Cosentino, pilastro del calcioUn vuoto incolmabile per il calcio dilettantistico napoletano Nicola Cosentino, storico presidente dell'AC Bagnolese 1912, ha lasciato un vuoto...